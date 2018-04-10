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НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп скасував візит до Латинської Америки через ситуацію у Сирії, – Білий дім

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Трамп скасував візит до Південної Америки
Трамп скасував візит до Південної Америки / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп не братиме участі у роботі Саміту Америк, який відбудеться у Лімі – столиці Перу.

Про це повідомила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс.

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За її словами, Трамп залишається у Вашингтоні, щоб стежити за розвитком ситуації у світі і контролювати американську реакцію на події у Сирії. Замість нього туди відправиться віце-президент США Майк Пенс.

Президент Трамп не буде присутнім на восьмому саміті у Лімі, Перу, і не поїде до Боготи, як раніше планувалось,
– йдеться в оголошенні Сандерс.

Нагадаємо, 8 квітня через хімічну атаку у Сирії у місті Дума щонайменше 70 людей людей загинуло жахливою смертю. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент країни Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку, отже мають заплатити велику ціну. Також США наголосили, що Кремль зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади.

Теги: Дональд Трамп Війна у Сирії Новини США Новини політики
Джерело: 24 Канал
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