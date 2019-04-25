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      Трамп скерував озброєних солдатів до кордону з Мексикою

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      Трамп скерував до кордону з Мексикою американських солдатів
      Трамп скерував до кордону з Мексикою американських солдатів / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп 24 квітня заявив, що на кордон США і Мексики скеровані американські солдати.

      "На цей момент ми спрямовуємо збройні сили на американо-мексиканський кордон", - написав Трамп у Twitter.

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      При цьому він знову зазначив, що Мексика докладає недостатньо зусиль для затримання і повернення в країну нелегальних іммігрантів, які прагнуть потрапити до США.

      Перед цим Трамп відзначав, що "дуже великий караван з понад 20 тисяч людей почав свій шлях через Мексику".

      "Мексика скоротила його розмір, проте він все ще йде. Мексика повинна зупинити тих, хто залишився, або нам доведеться закрити цю ділянку кордону і мобілізувати військових. У контрабандистів і картелів є зброя", – наголосив президент США.

      На початку квітня Міноборони США заявило, що виділить мільярд доларів на зведення 91 кілометра стіни вздовж кордону з Мексикою. Будівництво цієї стіни було однією із головних передвиборчих обіцянок Трампа. Її спорудження викликало безліч суперечок у конгресі та навіть призвело до тривалого шатдауну.

      Для чого Трамп будує стіну на кордні з Мексикою? Чимало людей хочуть потрапити до США, тікаючи від бідності та насильства у Центральній Америці. Зазвичай ці люди перетинають кордон нелегально і нелегально залишаються жити у США. Тож Трамп вирішив спорудити стіну на кордоні з Мексикою як один із методів боротьби з нелегальною міграцією.

      Окрім того, в листопада 2018 року Трамп підписав указ, яким заборонив надавати притулок тим мігрантам, які потрапили на територію США незаконно. Тепер мігранти, які прибувають до країни нелегально, не отримуватимуть автоматичного права на перебування в країні.

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      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Мексика Іммігранти
      Джерело: 24 канал
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