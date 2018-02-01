Трамп сконфузився, приписавши собі історичний рекорд
Президент США Дональд Трамп котре потрапив у незручну ситуацію. Американський лідер помилково заявив, що його промова перед конгресом США встановила новий рекорд в історії країни.
Про це Трамп написав у своєму Twitter.
Так, президент США написав, що 45,6 мільйона людей дивилися його виступ перед конгресом США, проте це не виявилося рекордом.
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"Дякую всім за компліменти і перегляд моєї промови. Її подивилися 45,6 мільйона людей, це найбільша цифра в історії", – мовиться у повідомленні Трампа.
Видання The Guardian зазначає, що частина повідомлення президента США виявилася правдою – його виступ справді дивилися 45,6 мільйонів осіб, але інше було брехнею. Усе тому, що промова Трампа за кількістю переглядів виявилася нижчою, ніж промова Барака Обами, Джорджа Буша і Білла Клінтона.
Окрім того, промова Трампа у 2018 році зібрала на 2 мільйони менше глядачів, ніж промова у 2017 році, коли був його перший рік президентства.
До слова, у 2009 році Обама зібрав 52,4 мільйона глядачів під час своєї промови, а також 48 мільйонів – наступного року.
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