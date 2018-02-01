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Трамп сконфузився, приписавши собі історичний рекорд

18:40, сьогодні 470 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з вільних мереж

Президент США Дональд Трамп котре потрапив у незручну ситуацію. Американський лідер помилково заявив, що його промова перед конгресом США встановила новий рекорд в історії країни.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Так, президент США написав, що 45,6 мільйона людей дивилися його виступ перед конгресом США, проте це не виявилося рекордом.

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"Дякую всім за компліменти і перегляд моєї промови. Її подивилися 45,6 мільйона людей, це найбільша цифра в історії", – мовиться у повідомленні Трампа.

Видання The Guardian зазначає, що частина повідомлення президента США виявилася правдою – його виступ справді дивилися 45,6 мільйонів осіб, але інше було брехнею. Усе тому, що промова Трампа за кількістю переглядів виявилася нижчою, ніж промова Барака Обами, Джорджа Буша і Білла Клінтона.

Окрім того, промова Трампа у 2018 році зібрала на 2 мільйони менше глядачів, ніж промова у 2017 році, коли був його перший рік президентства.

До слова, у 2009 році Обама зібрав 52,4 мільйона глядачів під час своєї промови, а також 48 мільйонів – наступного року.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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