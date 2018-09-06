Трамп спростував існування наказу про вбивство Асада

Президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з еміром Кувейту Сабах ас-Сабах, що не обговорював вбивство лідера Сирії Башара Асада.

Про це повідомило видання "Ведомости".

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Це питання ніколи навіть не розглядалося, ми не думали про це,

– заявив Трамп.

Президент США назвав книгу журналіста газети The Washington Post Боба Вудворда "фікцією". При цьому Трамп зауважив, що якщо в сирійській провінції Ідліб знову почнуться бойові дії, то США будуть "дуже злі".

Раніше The Washington Post опублікувала витяги з тексту книги Вудворда "Страх: Трамп в Білому домі". У ній розповідається про події квітня 2017 року. Тоді в провінції Ідліб сталася хімічна атака, в якій Вашингтон звинуватив Асада, після чого США завдали ракетного удару по Сирії.

"Давайте, ***, вб’ємо його! Нумо діяти! Давайте вже, ***, повбиваємо їх!", – саме так Трамп говорив своєму міністру оборони Джеймсу Меттісу, випливає з книги.

Там же стверджується, що Меттіс заявив про готовність, але поклав трубку і сказав високопоставленому помічникові, що потрібно бути зваженішими. Саме так був розроблений план нанесення авіаудару, стверджується в книзі.