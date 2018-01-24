Трамп став катастрофою для "м'якої сили" США, – політолог

Чинний глава Білого дому завдає удару по іміджу США у світі на всіх фронтах: політичному, дипломатичному, культурному, внаслідок чого Америка втрачає позиції світового лідера і поступається місцем іншим країнам, таким, як Китай. Але Сполучені Штати зможуть повернути собі колишній статус та відновити свою "м'яку силу", і це станеться не за президентства Дональда Трампа.

Таку думку для Bloomberg висловив політолог Джозеф Най.

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Саме він, як зазначає видання, у 1980-і роки ввів термін "м'яка сила" для позначення "здатності впливати або примушувати допомогою дипломатії, ідеалів і надання допомоги". Протягом 70 років, з часів "плану Маршалла", вона була "неодмінним атрибутом, якщо не пріоритетом зовнішньої політики США", однак саме Трамп став катастрофою для "м'якої сили" США, вважає експерт.

Адміністрація скорочує і принижує дипломатичний корпус. Кадрові дипломати подають у відставку з принципу, десятки місць вакантні. Будуть потрібні роки, щоб заповнити недолік компетентності,

– констатує Най.

Катастрофу ще й у тому, що Білий дім прагне скоротити обсяги допомоги іноземним державам і "розпалює антиіммігрантські настрої", зауважує автор статті. Чого лише вартує реакція світу на слова Трампа про країни Африки та Латинської Америки, які він назвав "брудними дірами", підкреслюється у публікації.

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"Згідно з опитуванням, проведеним Інститутом Геллапа у 134 країнах, тільки 30% респондентів сьогодні схвалюють керівництво США. Це рекордно низький показник, на 18% нижче, ніж за президента Барака Обами. А в рейтингу Soft Power 30, який вимірює ефективність використання "м'якої сили", США у 2017 році зісковзнули з першого на третє місце, поступившись Франції і Великобританії, – зауважує Bloomberg.

Звісно, у США ще досі є перевага над Китаєм і "більшістю країн" – це американська культура, артисти і спортсмени, "найбільш впізнавані і часто шановані у світі". Однак і тут Трамп все зіпсував: він не тільки став першим президентом, який відмовився відвідати церемонію нагородження кращих діячів мистецтва, а й вплутався в перепалку з двома зірками баскетболу, йдеться далі.

Реальність така, що (...) диктатор Башар Асад, як і раніше при владі, а Росія та Іран у Сирії, як і раніше, впливові. І північнокорейська "людина-ракета" Кім Чен Ин, нехай і отримав застереження, але не виглядає заляканим,

– іронізує журналіст.

Але політолог Джозеф Най у своїх прогнозах оптимістичніший, він вірить, що США повернуть свої світові позиції і відновлять "м'яку силу" після того, як Трамп покине пост президента США.

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