Трамп та Путін таки зустрілись на полях G20: стали відомі деталі розмови про Україну

Президент РФ Володимир Путін пояснив Дональду Трампу "своє бачення" агресивних дій Росії в Азовському морі під час неформальної розмови на полях саміту G20 в Аргентині.

Про це повідомляє ТАСС.

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24 канал писав, що речниця Білого дому Сара Сандерс повідомила про зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним у межах "великої двадцятки" – лідери провели "неформальну розмову".

Цю інформацію підтвердив і очільник Кремля. Так, Путін розповів, що у розмові із Трампом нібито пояснив йому "своє бачення" російської атаки на українські кораблі в Азовському морі.

Ми, що називається "на ногах", – там (на саміті G20 – 24 канал) всі один з одним спілкуються — ми теж поспілкувалися з президентом Трампом. У двох словах я відповів на його питання, пов’язані з цим інцидентом в Чорному морі... У нього (американського президента Трампа — ред.) своя позиція з цих питань, проблем,

– сказав він.

При цьому президент Росії також наголосив, що "кожен залишився при своїй думці". Також він висловив сподівання, що повноцінна зустріч з Трампом "рано чи пізно відбудеться, коли американська сторона буде готова до цього".

Раніше між Трампом і Путіним планувалась повноформатна зустріч, проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".



30 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині таки відбудеться, але "на ногах". Тоді США вкотре спробували, що зустріч Трампа з Путіним не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".



Та пропагандисти Росії продовжують гнути свою лінію. Зокрема, 1 грудня помічник президента РосіїЮрій Ушаков заявив, що представники адміністрації США "вийшли на контакт" з адміністрацією Кремля після невдалої зустрічі лідера РФ і Дональда Трампа. Йдеться про те, що глава Білого дому не потис руку Путіну під час саміту G20.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада з'явилась інформація, що полонених військових вивезли до Москви у СІЗО. Проте у Меджлісі тоді заявили, що це фейк. Вранці 30 листопада омбудсвумен Росії Тетяна Москалькова повідомила, що українських військових моряків таки перевели у московське СІЗО. Того ж дня близько 100 депутатів Європейського парламенту звернулися до Високого Представника Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні та уряду європейських держав із закликом запровадити санкції проти Росії у зв'язку із агресією в Азовському морі.