Трамп та союзники розглядають всі варіанти щодо Сирії, – Білий дім

Президент США Дональд Трамп разом із союзниками розглядають усі варіанти можливого притягнення до відповідальності режиму Башара Асада за хімічну атаку в Думі.

Таку заяву зробила речниця Білого дому Сара Сандерс, повідомляє "Укрінформ".

"Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, й наша команда з питань національної безпеки розглядає всі опції. І, як ми вже говорили, всі варіанти представлені на столі", – пояснила вона.

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При цьому Сандерас відмовилася обговорювати можливі рішення Трампа.

Нагадаємо, 7 квітня у сирійському місті Дума внаслідок хімічної атаки загинули 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.



В середу, 11 квітня, у напрямку Сирії вирушить ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем ВМС США Harry S. Truman. Також Євроконтроль закликав авіакомпанії до обережності у східному Середземномор'ї через можливі запуски повітряних ударів по Сирії у найближчі 72 години.