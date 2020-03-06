Трамп таки визнав коронавірус проблемою та виділив гроші на боротьбу з ним

Президент США Дональд Трамп тривалий час ігнорував китайський коронавірус, який вже забрав життя понад трьох тисяч людей. Проте таки визнав недугу проблемою та навіть підписав законопроєкт про виділення грошей на боротьбу з хворобою.

Загальний обсяг коштів, спрямованих на боротьбу з Covid-19, складе 8,3 мільярда доларів, пише Fox News.

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Підписаний Трампом законопроєкт передбачає екстрені витрати бюджету у розмірі 7,8 мільярда доларів, окрім цих витрат, дозволяється використання для боротьби з епідемією 500 мільйонів доларів з програми медичного страхування Medicare, що виділяються на телемедицину.

Це непередбачена проблема. Вона прийшла з нізвідки,

– зазначив Трамп.

Довідка. Станом на 6 березня у Штатах зареєстрували 233 випадки захворювання на коронавірус, 12 людей померли.

Що відомо про ставлення Трампа до коронавірусу

22 лютого президент США Дональд Трамп розлютився на своїх радників через рішення дозволити 14 американцям, які мають позитивний результат тесту на коронавірус, повернутися до Сполучених Штатів з Японії. Він був переконаний, що новий коронавірус буде лише короткостроковою проблемою, яка не матиме довготривалого впливу на світову економіку.

Також Трамп у твіттері неодноразово писав, що США успішно стримує поширення інфекції. Але медичні інституції США повідомляють про нові випадки зараження американців на коронавірус.

Все, що треба знати про коронавірус

Станом на 6 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 тисячі 383 осіб . Загальна кількість інфікованих – 98 тисяч 387 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 55 тисяч людей.

. Загальна кількість інфікованих – по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад Коронавірус поширився на більшість Європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження зафіксували в Італії.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу