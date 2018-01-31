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Трамп у Конгресі розповів, кому США надаватиме допомогу

07:33, сьогодні 498 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Конгрес США повинен прийняти спеціальний закон, відповідно до якого закордонна допомога буде надаватися тільки дружнім країнам.

З такою заявою у Конгресі виступив президент США Дональд Трамп, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я прошу Конгрес прийняти закон, який допоможе забезпечити, щоб долари закордонної допомоги Америки служили американським інтересам, надходили тільки її друзям", – завив він у зверненні до парламенту.

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Трамп, пояснюючи своє прохання до Конгресу, зазначив, що після прийняття рішення про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, "десятки країн проголосували на сесії Генеральної асамблеї ООН проти суверенного права Америки, що стосується визнання".

При цьому, підкреслив Трамп, "щорічно американські платники податків надсилають в якості допомоги цим країнам 20 мільярдів доларів".

До слова, Україна та Грузія не брали участі у голосуванні щодо резолюції, яка закликає країни не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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