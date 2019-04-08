Трамп відправив у відставку міністра внутрішньої безпеки США

Президент США Дональд Трамп оголосив про зміну американського міністра внутрішньої безпеки. Кірстен Нільсен, яка обіймала цю посаду до цього, за його словами, піде у відставку.

У своєму Twitter очільник Білого дому повідомив, що замість Нільсен відомство очолить нинішній комісар США з митного і прикордонного контролю Кевін Макелінен.

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Кірстен Нільсен обіймала пост міністра внутрішньої безпеки з грудня 2017 року.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 квітня 2019 р.

Про її відставку за кілька годин до того, як про це оголосив Трамп, з посиланням на джерела в американській адміністрації повідомив телеканал CBS News. Вони пояснили, що відставка Нільсен є частиною масштабної реорганізації міністерства, яка була розроблена і зараз знаходиться під контролем головного радника Трампа Стівена Міллера.



Кірстен Нільсен // Joe Raedle

Чи вирішила Нільсен подати у відставку сама чи на неї чинився тиск, наразі не зрозуміло, зазначає телеканал. Робота чиновниці "почасти була зовсім непростою", і Трамп часто відчував розчарування з приводу нелегальної імміграції.