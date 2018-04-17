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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп відтермінував введення нових санкцій проти Росії, – ЗМІ

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Запровадження новго пакету санкції щодо Росії через підтримку режима Башара Асада відтермінував президент Дональд Трамп.

Видання, що відповідне рішення Трамп прийняв у понеділок, 16 квітня, пише The Washington Post.

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За інформацією журналістів, у Трампа розглядають можливість запровадження економічних санкцій проти Кремля, проте остаточне ріщення ще не прийняте.

Про нові санкції 15 квітня заявила постпред США при ООН Ніккі Гейлі.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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