Трамп відзначив суттєвий прогрес в торгових переговорах Китаю і США

Під час виступу в Міжнародному університеті штату Флорида президент США Дональд Трамп заявив, що США і Китай домагаються значного прогресу на переговорах з врегулювання суперечок в сфері торгівлі.

Виступ очільника Білого дому транслювали інформаційні телекомпанії США.

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Представник Сполучених Штатів на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер щойно повернувся з Китаю. Ми добиваємося значного прогресу, ніхто не очікував, що таке станеться,

– зазначив президент США.

На початку грудня 2018 року Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців кроки, націлені на укладення торговельної угоди між двома країнами. Глава Білого дому заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10 до 25 відсотків на китайську продукцію на загальну суму 200 мільярдів доларів, як він планував раніше.

Термін підписання торгової угоди закінчується 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.

Що відбувається між США та Китаєм?Країни перебувають у затяжній торговій суперечці. Минулого року США та Китай почали торгову війну і ввели один проти одного мита на більш ніж 350 мільярдів доларів. Білий дім вимагає від Пекіна припинити крадіжку американської інтелектуальної власності і вжити заходів зі скорочення дефіциту в торгівлі з США. У січні Китай пообіцяв збільшити закупівлі американських товарів. На початку лютого країни заявили про прогрес у переговорах.



У своєму зверненні до конгресу Трамп заявляв, що нова угода з Китаєм "повинна включати реальні структурні зміни, щоб покласти край недобросовісної торгової практики, зменшити хронічний торговий дефіцит і захистити американські робочі місця".