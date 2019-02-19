04:59
19 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, 18 лютого
      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
      Вєсті.UA
      19:15, 18 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      Трамп відзначив суттєвий прогрес в торгових переговорах Китаю і США

      58 Читать новость на русском
      США та Китай продовжують переговори щодо торгової угоди
      США та Китай продовжують переговори щодо торгової угоди / Фото з відкритих джерел

      Під час виступу в Міжнародному університеті штату Флорида президент США Дональд Трамп заявив, що США і Китай домагаються значного прогресу на переговорах з врегулювання суперечок в сфері торгівлі.

      Виступ очільника Білого дому транслювали інформаційні телекомпанії США.

      Читайте також: США суттєво збільшили допомогу Україні: Трамп підписав пакет законів

      Представник Сполучених Штатів на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер щойно повернувся з Китаю. Ми добиваємося значного прогресу, ніхто не очікував, що таке станеться,
      – зазначив президент США.

      На початку грудня 2018 року Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців кроки, націлені на укладення торговельної угоди між двома країнами. Глава Білого дому заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10 до 25 відсотків на китайську продукцію на загальну суму 200 мільярдів доларів, як він планував раніше.

      Термін підписання торгової угоди закінчується 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.

      Що відбувається між США та Китаєм?Країни перебувають у затяжній торговій суперечці. Минулого року США та Китай почали торгову війну і ввели один проти одного мита на більш ніж 350 мільярдів доларів. Білий дім вимагає від Пекіна припинити крадіжку американської інтелектуальної власності і вжити заходів зі скорочення дефіциту в торгівлі з США. У січні Китай пообіцяв збільшити закупівлі американських товарів. На початку лютого країни заявили про прогрес у переговорах.

      У своєму зверненні до конгресу Трамп заявляв, що нова угода з Китаєм "повинна включати реальні структурні зміни, щоб покласти край недобросовісної торгової практики, зменшити хронічний торговий дефіцит і захистити американські робочі місця".

      blog_ava
      У Монголії сотні людей отруїлися після відвідин місцевому ресторану KFC
      сьогодні
      99
      Теги: Новини США Дональд Трамп Китай
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      сьогодні , 00:00 "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      Іван Яковина 450
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      18 лютого , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      18 лютого , 23:00 Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      Тетяна Мартинюк 713
      Головні новини 18 лютого: "азовський" пакет санкцій проти РФ і переможні новини з фронту
      18 лютого , 22:14 Головні новини 18 лютого: "азовський" пакет санкцій проти РФ і переможні новини з фронту
      1888
      Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      18 лютого , 22:05 Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      Наталія Лебідь 1114
      ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
       27 квітня 2016 , 14:24 1
      Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
       19 грудня 2016 , 10:01 7
      British Рetroleum може відновити буріння у Мексиканській затоці
       4 квітня 2011 , 15:21
      ЄБРР наполягає на можливості кредитувати у гривні
       26 жовтня 2010 , 09:47
      Експорт електрики
       2 червня 2009 , 09:43
      Delta + Air France
       24 травня 2009 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук