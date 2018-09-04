Трамп вимагав від Пентагону знищити Асада, – Washington Post

Очільник Білого дому Дональд Трамп у 2017 році після хімічної атаки проти цивільних вимагав від Пентагону ліквідувати президента Сирії Башара Асада.

Про це йдеться у новій книзі члена редколегії Washington Post Боба Вудворда, уривки з книги опубліковані на сайті газети.

Читайте також: Росія та Іран можуть зробити серйозну помилку в Сирії, – Трамп

Після хіматаки в квітні 2017 року Трамп зателефонував голові Пентагону Джеймсу Меттісу і заявив: "Давайте, ***, вб’ємо його! Нумо діяти! Давайте вже, ***, повбиваємо їх!".

У відповідь Меттіс сказав, що займеться цим, а своєму раднику заявив: "Ми не будемо нічого такого робити. Ми будемо діяти більш зважено".

Потім в процесі консультацій були розроблені варіанти проведення військової операції проти Сирії, яку Трамп зрештою і схвалив. Були завдані обмежені ракетні удари в Сирії по військових об’єктах де могли виготовляти хімічну зброю.