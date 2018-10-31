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      Трамп вислухає думки свого кабінету перед прийняттям рішення по договору про ДРСМД, – Меттіс

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      Джеймс Меттіс
      Джеймс Меттіс / Фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп вислухає рекомендації членів свого кабінету перш, ніж прийняти рішення з приводу подальшої участі Вашингтона у Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

      Про це повідомила агенція "ТАСС" з посиланням на заяву міністра оборони США Джеймса Меттіса.

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      Під час візиту до Праги я провів зустрічі з двома міністрами оборони країн НАТО, а коли я був в Манамі у минулу суботу, я зустрівся ще з двома міністрами оборони, і ми робимо все, що в наших силах, щоб спробувати знайти який-небудь варіант вирішення ситуації з ДРСМД,
      – розповів глава оборонного відомства США.

      Меттіс наголосив, що Вашингтон продовжить працювати у тісному контакті з союзниками і радитися з ними, "як по лінії міністерств оборони, так і по лінії міністерств закордонних справ".

      Він також висловив думку, що тема ДРСМД буде центральною під час проведення наступної зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО.

      "Я б не хотів вдаватися в деталі, але є різні можливі варіанти, як симетричні, так і асиметричні. Але я не прихильник чогось конкретного наразі. Це найважливіше рішення, за яким президент вислухає поради кожного з нас. Рішення буде за президентом Трампом", – сказав він.

      Джеймс Меттіс зауважив, що погляди Дональда Трампа щодо ядерної зброї всім відомі – "він її ненавидить".

      "Ми будемо опрацьовувати ці питання з ним", – сказав міністр.

      Крім того, він зазначив, що тему подальших дій щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності США також будуть обговорювати зі своїми союзниками.

      Нагадаємо, 20 жовтня Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче розірвати з Росією договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. За його словами, саме Кремль порушив умови цієї угоди. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діять незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення.

      Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Ядерна безпека Європа Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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