Трамп виступив з різкими звинуваченнями у бік Google

Президент США Дональд Трамп виступив з критикою на адресу компанії Google, заявивши, що в пошуковику він побачив про себе тільки новини з "фейкових ЗМІ".

Про це він написав у Twitter.

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"Результати пошуку Google за запитом "Trump News" показують лише точку зору й освітлення подій фейкових ЗМІ. Іншими словами, вони їх фальсифікують для мене та інших так, щоб майже всі історії та новини були поганими", – заявив Трамп.

За його словами, "96% результатів із "Trump News" виходять від національних ЗМІ лівого спрямування, що дуже небезпечно".

Google та інші пригнічують голоси консерваторів і ховають хорошу інформацію та новини. Вони контролюють, що ми можемо та не можемо бачити,

– додав Трамп.

Президент заявив, що ситуація з пошуком Google "дуже серйозна", і він планує зайнятися вирішенням цього питання.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 серпня 2018 р.

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