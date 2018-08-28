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Трамп виступив з різкими звинуваченнями у бік Google

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / hvylya.net

Президент США Дональд Трамп виступив з критикою на адресу компанії Google, заявивши, що в пошуковику він побачив про себе тільки новини з "фейкових ЗМІ".

Про це він написав у Twitter.

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"Результати пошуку Google за запитом "Trump News" показують лише точку зору й освітлення подій фейкових ЗМІ. Іншими словами, вони їх фальсифікують для мене та інших так, щоб майже всі історії та новини були поганими", – заявив Трамп.

За його словами, "96% результатів із "Trump News" виходять від національних ЗМІ лівого спрямування, що дуже небезпечно".

Google та інші пригнічують голоси консерваторів і ховають хорошу інформацію та новини. Вони контролюють, що ми можемо та не можемо бачити,
– додав Трамп.

Президент заявив, що ситуація з пошуком Google "дуже серйозна", і він планує зайнятися вирішенням цього питання.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Новини політики Техно Дональд Трамп Google
Джерело: 24 Канал
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