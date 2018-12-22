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      Трамп виводить війська з Сирії: з’явилась інформація про другу гучну відставку у Вашингтоні

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      Представник Вашингтона в коаліції проти "Ісламської держави" йде у відставку через вивід військ США з Сирії
      Представник Вашингтона в коаліції проти "Ісламської держави" йде у відставку через вивід військ США з Сирії / Фото з відкритих джерел

      Представник Сполучених Штатів у міжнародній коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" Бретт Макгерк йде у відставку через рішення Білого Дому вивести війська з Сирії.

      Про це повідомиляє Associated Press.

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      Так, 21 грудня Макгерк надіслав державному секретарю США Майку Помпео листа, в якому стверджував, що бойовики Ісламської держави «тікають, проте не розбиті остаточно». Окрім того, диплмоат вважає, що виведення американського військового контингенту з Сирії дасть можливість «ІД» відновити свої позиції.

      Бретт Макгерк, спецпосланник США в Глобальній Коаліції, яка протистоїть ІДІЛ, подав у відставку на знак протесту проти неочікуваного рішення президента Дональда Трампа щодо виведення американських військ із Сирії,
      – мовиться у повідомленні.

      Таким чином він приєднався до міністра оборони Джеймса Меттіса, який також заявив про звільнення після оголошення президентом Трампом рішення повернути американський контингент. До слова, тоді президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.

      Зазначимо, Бретт Макгерк був призначений на посаду спецпосланника в Міжнародній коаліції, що протистоїть ІДІЛ, у 2015 році, за адміністрації президента Барака Обами. Після обрання нового глави Білого дому та формування нової адміністрації, він продовжив працювати на цій посаді.

      Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.

      Теги: Новини політики Новини США Війна у Сирії Ісламська держава
      Джерело: 24 Канал
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