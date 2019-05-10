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      Трамп визначився з очільником Пентагону

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      Дональд Трамп та Патрік Шенахан
      Дональд Трамп та Патрік Шенахан / Фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп збирається висунути на посаду міністра оборони чинного виконувача обов'язків на цій посаді Патріка Шенахана.

      Патрік Шенахан на цій посаді з 1 січня, зазначила прес-секретарка Білого Дому Сара Сандерс у Twitter.

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      Шенах очолює Пентагон після виходу на пенсію Джеймса Меттіса. Прес-секретарка додала, що вибір президента США зумовлений видатною службою Шенахана та здатністю бути лідером.

      Виконувач обов'язків міністра оборони Шенахан за останні місяці довів, що він більш ніж здатен очолити міністерство оборони, і він надалі чудово впорається зі своїми обов'язками,
      – наголосила Сандерс.

      Кандидатуру Патріка Шенахана тепер має затвердити сенат США. Очікується, що проблем з цим не виникне, так як більшість у сенаті утримують соратники Трампа – республіканці.

      Що відомо про Патріка Шенахана? Він має ступінь магістра з інженерії та бізнес-адміністрування. У минулому Шанахан обіймав керівні посади в компанії Boeing.

       

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      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Пентагон
      Джерело: 24 канал
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