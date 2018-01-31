Трамп вказав, ким є для його країни Росія та Китай

Президент США Дональд Трамп у своєму щорічному зверненні до Конгресу назвав Росію та Китай суперниками та заявив, що вони кидають виклик цінностям США.

Про це пише CNN.

Трамп також додав, що США постійно зіштовхуються із режимами-вигнанцями, терористичними організаціями та суперниками.

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Усі вони, за словами глави США, "кидають виклик американським інтересам, економіці та цінностям".

У звязку з цим Трамп заклика Конгрес щедро фінансувати американську армію та оновити ядерний потенціал.

У рамках нашої оборони ми повинні модернізувати і перебудувати наш ядерний арсенал в надії ніколи не використовувати його. Ми маємо зробити його настільки потужним, щоб це дозволило стримати будь-який акт агресії,

– зазначив глава США.