Трамп vs Путін: Кремль також відповів на погрози США
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не підтримує таку "Twitter-дипломатію" і не радить США погіршувати ситуацію у Сирії.
Про це пише РИА-Новости.
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Ми прихильники серйозних підходів. Як і раніше вважаємо, що важливо не робити кроків, які можуть нашкодити і без того крихкій ситуації,
– сказав Пєсков у відповідь про недавні повідомлення Трампа у Twitter.
Прес-секретар президента додав, що США намагаються використовувати "вигаданий привід" для удару по Сирії.
Нагадаємо, у середу, 11 квітня, президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися, адже, за потреби, ракети будуть введені у дію. І ще зазначив, що Росія не має бути партнером того, хто вбиває своїх людей і насолоджується цим.
Це було відповіддю на заяву російського посла Олександра Засипкіна, що ракети США, випущені по Сирії, будуть збиті.