Трамп вважає "марною тратою часу" переговори з демократами про стіну на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Демократичною партією США про виділення фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою є марною тратою часу. Водночас очільник Білого дому не заперечив можливості введення надзвичайного стану.

Про це американський лідер заявив у інтерв'ю виданню The New York Times.

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Трамп наголосив, що попри все, він продовжить будівництво стіни.

Large sections of WALL have already been built with much more either under construction or ready to go. Renovation of existing WALLS is also a very big part of the plan to finally, after many decades, properly Secure Our Border. The Wall is getting done one way or the other! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 січня 2019 р.

Я завжди ладнав зі спікером Пелосі, однак, сумніваюсь, що надалі мені це вдасться. Якщо вона виступає проти будівництва стіни, то всі переговори стають марною тратою часу, грошей та енергії, тому що стіна вкрай необхідна,

– зауважив глава Білого дому з інтерв'ю.

Трамп не став відповідати на питання, чи оголосить він надзвичайний стан на кордоні з Мексикою, щоб отримати фінансування на будівництво стіни.

"Чи буду я оголошувати надзвичайний стан? Ви побачите", – сказав він.

Раніше американський лідер наголосив у своєму Twitter, що підписання тимчасового бюджету не є поступкою демократам, а свідчить лише про його шанобливе ставлення до держслужбовців, які на час бюджетної кризи були відправлені в неоплачувану відпустку або працювали без оплати. Трамп також повідомив, що може ввести 15 лютого режим надзвичайного стану на кордоні з Мексикою для виділення грошей на будівництво стіни без схвалення Конгресу.

Введення надзвичайного стану дозволило б Трампу отримати необхідні на будівництво стіни гроші в обхід конгресу. Американський президент раніше не виключав можливості ввести в країні спецрежим, проте досі так і не зробив цього.