Трамп вже не хоче проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі, бо ЗМІ "зійшли з розуму"

Дональд Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі у Флориді. Президент США змінив думку через різку критику від ЗМІ.

Лідер США був переконаний, що "робить щось гарне для країни, використовуючи свій гольф-клуб для проведення зустрічі лідерів G7". Про це він написав на своїй твітер-сторінці.

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Так, адміністрація президента США повідомила, що в червні 2020 року Трамп проведе саміт "Великої сімки" у своєму гольф-клубі у містечку Дорал, розташованому поблизу Маямі.

Я оголосив, що зроблю це без прибутку, якщо це буде дозволено законом, безкоштовно для США. Але, як завжди, ворожі ЗМІ та їхні демократичні партнери зійшли з розуму!

– зазначив він.

За словами американського лідера, тепер доведеться шукати інше місце для саміту. Можливо, це буде "Кемп-Дівід" – заміська резиденція для президента США і його гостей.

"Таким чином, через божевілля та ворожнечу ЗМІ та демократів, ми більше не будемо розглядати Trump National Doral як місце проведення саміту G7", – додав глава США.

I thought I was doing something very good for our Country by using Trump National Doral, in Miami, for hosting the G-7 Leaders. It is big, grand, on hundreds of acres, next to MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT, has tremendous ballrooms & meeting rooms, and each delegation would have... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

Окрім того, лідер США заявляв, що обов’язково запросить президента Росії Володимира Путіна на наступний саміт "Великої сімки" попри політичні наслідки.

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