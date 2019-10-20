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      Трамп вже не хоче проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі, бо ЗМІ "зійшли з розуму"

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      Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі
      Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі / Getty Images

      Дональд Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі у Флориді. Президент США змінив думку через різку критику від ЗМІ.

      Лідер США був переконаний, що "робить щось гарне для країни, використовуючи свій гольф-клуб для проведення зустрічі лідерів G7". Про це він написав на своїй твітер-сторінці.

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      Так, адміністрація президента США повідомила, що в червні 2020 року Трамп проведе саміт "Великої сімки" у своєму гольф-клубі у містечку Дорал, розташованому поблизу Маямі.

      Я оголосив, що зроблю це без прибутку, якщо це буде дозволено законом, безкоштовно для США. Але, як завжди, ворожі ЗМІ та їхні демократичні партнери зійшли з розуму! 
      – зазначив він.

      За словами американського лідера, тепер доведеться шукати інше місце для саміту. Можливо, це буде "Кемп-Дівід" – заміська резиденція для президента США і його гостей.

      "Таким чином, через божевілля та ворожнечу ЗМІ та демократів, ми більше не будемо розглядати Trump National Doral як місце проведення саміту G7", – додав глава США.

      Окрім того, лідер США заявляв, що обов’язково запросить президента Росії Володимира Путіна на наступний саміт "Великої сімки" попри політичні наслідки.

      Можливе повернення Росії до G7 – що про це треба знати?

      • Росію виключили з формату "Великої вісімки" у 2018 році. Такою була реакція найбільших світових лідерів на збройну агресію проти України, анексію Криму та окупацію частини Донбасу.
      • Цьогоріч найактивніше за ці роки почали говорити про можливе повернення Росії до формату. Зокрема, одним з головних прихильників цього є американський президент Дональд Трамп.
      • Втім за результатами саміту лідери дійшли згоди, що діалог з Москвою щодо поточних криз варто зміцнити, але повертати Путіна за стіл переговорів є передчасним.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп G7
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