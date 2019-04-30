03:07
30 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, 28 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      За час свого президентства Трамп зробив більше десяти тисяч оманливих заяв

      8 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп за 828 днів на посаді зробив 10 111 заяв, які виявилися недостовірними. Журналісти видання The Washington Post зафіксувала кожне з них.

      Всього протягом 601 дня Трамп подолав межу в п'ять тисяч сумнівних заяв зазначає видання.

      Читайте також: Чоловік жбурнув телефоном у Трампа: відео інциденту

      У наступні 226 днів він став робити подібні твердження доволі часто. При цьому президент виступав з заявами близько п'яти разів на день. За останні кілька місяців він став ще частіше вводити в оману людей.

      Одним з головних рупорів Трампа є сервіс Twitter. Саме тут президент Сполучених Штатів публікує переважну більшість своїх "не до кінця чесних" заяв.

      Переважна більшість сумнівних висловів американського лідера стосуються питання імміграції. 160 раз він говорив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою ведеться, хоча насправді це не так.

      Також Трамп неодноразово необгрунтовано звинувачував демократів, стверджував, що його адміністрація домоглася наймасштабнішого в історії скорочення податків, заперечував будь-які зв'язки з Росією та заявляв, що підтримує програму з очищення прісноводних Великих озер, яку його адміністрація намагалася закінчити.

      Очільник Білого дому навіть встановив власний антирекорд. З 25 по 27 квітня він зробив 170 оманливих заяв, під час інтерв'ю та виступу на агітаційному мітингу і в Національній стрілецькій асоціації.

      blog_ava
      Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
      29 квітня
      4559
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: инвестиции в смерть и похоронный бизнес
      29 квітня , 22:05 Письмо из Луганска: инвестиции в смерть и похоронный бизнес
      Ольга Черненко 608
      Головні новини 29 квітня: Інцидент із Зеленським у Туреччині та пропозиція Путіна
      29 квітня , 22:01 Головні новини 29 квітня: Інцидент із Зеленським у Туреччині та пропозиція Путіна
      4023
      Енергетика України: як її контролює Ахметов
      29 квітня , 21:30 Енергетика України: як її контролює Ахметов
      Тетяна Мартинюк 351
      Путін чи Черчилль: на кого більше схожий Порошенко
      29 квітня , 21:00 Путін чи Черчилль: на кого більше схожий Порошенко
      Дмитро Гнап 644
      Президентство Зеленського: що про це пишуть світові ЗМІ та яка позиція Росії
      29 квітня , 19:00 Президентство Зеленського: що про це пишуть світові ЗМІ та яка позиція Росії
      1504
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук