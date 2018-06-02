Трамп закликав звільнити телеведучу за нецензурну лайку про його доньку Іванку

Президент США Дональд Трамп закликав звільнити з роботи телеведучу Саманту Бі, яка під час шоу на каналі TBS, нецензунзурно розкритикувала доньку Іванку Трамп.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

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Зокрема, критиці провідною піддалася нездатність Іванки вплинути на батька. Цей інцидент став об'єктом суперечок і привернув увагу президента США.

Чому вони не звільняють бездарність Саманту Бі за жахливу мову, яку вона використовує в своєму низько рейтингового шоу? Абсолютно подвійні стандарти, але нічого, ми кращі і будемо такими ще довго,

– написав Трамп.

Згодом, телеведуча і TBS вибачилися за лайку в ефірі.

"Я хотіла б вибачитися перед Іванкою Трамп... Я перейшла межу і сильно шкодую про це", – написала Саманта Бі у Twitter.

Дивіться ефір з Самантою Бі:

Why aren’t they firing no talent Samantha Bee for the horrible language used on her low ratings show? A total double standard but that’s O.K., we are Winning, and will be doing so for a long time to come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июня 2018 г.