08:04
29 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ХРЕСНА ХОДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Борис Джонсон прем'єр-міністр Ямайки. Санаторій для дєда Путіна
      Вєсті Кремля
      19:35, 27 липня
      Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка
      Вєсті.UA
      18:15, 27 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ХРЕСНА ХОДА

      Трамп замінить голову розвідки, який говорив про втручання Росії у вибори в США

      100 Читать новость на русском
      Трамп змінює силовиків
      Трамп змінює силовиків / DNEWS.EE

      Директора національної розвідки Дана Коутса замінять з 15 серпня. Таке рішення прийняв президент США Дональд Трамп. Відомо, що оцінки Коутса щодо російських загроз безпеці США розбігалися з баченням Трампа.

      Цю інформацію підтвердив сам Дональд Трамп у своєму Twitter. Він написав, що координатором роботи усіх американських спецслужб (а їх 17) хоче бачити конгресмена-республіканця Джона Раткліффа з Техасу. Раткліфф якраз відомий значною прихильністю до політики Трампа.

      Читайте також: Перша розмова Зеленського і Трампа: посол США розкрив цікаві деталі

      Трамп подякував Коутсові за службу, однак твердо заявив, що призначить замість Коутса виконувача обов'язків директора розвідки 15 серпня. До слова, керівник національної розвідки за посадою є також найвищим радником президента США з питань розвідки.

      Дан Коутс до роботи у розвідці був сенатором від штату Індіана. Під час скандалу із розслідуванням спеціальним прокурором Мюллером втручання Росії у вибори в США та ймовірної змови російських політиків та бізнесу із Трампом для забезпечення його перемоги на президентських виборах Коутс засвідчив прокурорам, що Трамп вимагав від нього публічно заперечити будь-який зв'язок між Росією і кампанією Трампа 2016 року.

      Дональд Трамп та Володимир Путін наполягали, що ніякого втручання Росії у вибори в США не було. Та всі 17 американських спецслужб США дійшли висновку, що таки було. Розгляд звіту розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера у Сенаті триває, однак вже достеменно відомо, що для процедури імпічменту президента Трампа підстав не знайшли.

      Примітно, що 22 липня силовики Ірану заявили про затримання 17 громадян Ірану за співпрацю з Центральним розвідувальним управлінням США. Розвідка США не погодилася, "Іран – бреше, Іран – це повний хаос", – гнівно відповів президент Штатів Дональд Трамп у своєму Twitter.

      blog_ava
      Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      760
      Теги: Новини України Новини США Дональд Трамп Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 28 липня: День Хрещення Київської Русі та продовження скандалу із Глуховерею
      28 липня , 22:17 Головні новини 28 липня: День Хрещення Київської Русі та продовження скандалу із Глуховерею
      1320
      Чому хочуть звільнити Кличка і хто планує хаос в Україні: топ-5 блогів тижня
      28 липня , 22:00 Чому хочуть звільнити Кличка і хто планує хаос в Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2205
      Хто з "нових облич" буде у Раді та геніальний винахід українських студентів – топ-5 відео тижня
      28 липня , 19:30 Хто з "нових облич" буде у Раді та геніальний винахід українських студентів – топ-5 відео тижня
      857
      Что означает идея тотальной люстрации от Зеленского
      28 липня , 19:00 Что означает идея тотальной люстрации от Зеленского
      Павло Казарін 922
      Украинский боец из Краматорска: "Несколько раз пытался записаться в "ополчение"
      28 липня , 16:01 Украинский боец из Краматорска: "Несколько раз пытался записаться в "ополчение"
      Повернись живим 3528
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук