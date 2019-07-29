Трамп замінить голову розвідки, який говорив про втручання Росії у вибори в США

Директора національної розвідки Дана Коутса замінять з 15 серпня. Таке рішення прийняв президент США Дональд Трамп. Відомо, що оцінки Коутса щодо російських загроз безпеці США розбігалися з баченням Трампа.

Цю інформацію підтвердив сам Дональд Трамп у своєму Twitter. Він написав, що координатором роботи усіх американських спецслужб (а їх 17) хоче бачити конгресмена-республіканця Джона Раткліффа з Техасу. Раткліфф якраз відомий значною прихильністю до політики Трампа.

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Трамп подякував Коутсові за службу, однак твердо заявив, що призначить замість Коутса виконувача обов'язків директора розвідки 15 серпня. До слова, керівник національної розвідки за посадою є також найвищим радником президента США з питань розвідки.

Дан Коутс до роботи у розвідці був сенатором від штату Індіана. Під час скандалу із розслідуванням спеціальним прокурором Мюллером втручання Росії у вибори в США та ймовірної змови російських політиків та бізнесу із Трампом для забезпечення його перемоги на президентських виборах Коутс засвідчив прокурорам, що Трамп вимагав від нього публічно заперечити будь-який зв'язок між Росією і кампанією Трампа 2016 року.

Дональд Трамп та Володимир Путін наполягали, що ніякого втручання Росії у вибори в США не було. Та всі 17 американських спецслужб США дійшли висновку, що таки було. Розгляд звіту розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера у Сенаті триває, однак вже достеменно відомо, що для процедури імпічменту президента Трампа підстав не знайшли.

Примітно, що 22 липня силовики Ірану заявили про затримання 17 громадян Ірану за співпрацю з Центральним розвідувальним управлінням США. Розвідка США не погодилася, "Іран – бреше, Іран – це повний хаос", – гнівно відповів президент Штатів Дональд Трамп у своєму Twitter.