Трамп запропонував РФ відмовитись від ядерної зброї: з'явилась реакція Кремля
У Кремлі вважають, що у словах Дональда Трампа про відмову найбільших світових держав від ядерної зброї немає конкретики.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що влада США не обговорювала з російською стороною ідею відмови від ядерної зброї. Про це повідомило агентство "Інтерфакс".
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"Було б ідеально очистити весь світ від ядерної зброї… Та все-таки не забувайте про стримувальний паритет, який є гарантом того, що ніхто не проявить божевілля і не зробить якусь жахливу помилку", – пояснив Пєсков.
Він сказав, що важко сприймати загальні слова лідера США та вимагає конкретики.
Щодо серйозної ініціативи, то це наразі ніяк оцінювати не можна, тому що немає конкретики,
– додав прес-секретар Путіна.
До слова, 26 квітня Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Fox News заявив, що хоче, аби США, Росія та Китай відмовились від ядерної зброї. Він сказав: "Ми хочемо позбутися ядерної зброї, ми всі повинні. Росія повинна позбутися її, Китай повинен позбутися її".
Країни, які мають ядерну зброю