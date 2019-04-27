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      Трамп запропонував РФ відмовитись від ядерної зброї: з'явилась реакція Кремля

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      Реакція Дмитра Пєскова на заяву Дональда Трампа
      Реакція Дмитра Пєскова на заяву Дональда Трампа / Фото з відкритих джерел

      У Кремлі вважають, що у словах Дональда Трампа про відмову найбільших світових держав від ядерної зброї немає конкретики.

      Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що влада США не обговорювала з російською стороною ідею відмови від ядерної зброї. Про це повідомило агентство "Інтерфакс".

      Читайте також: Трамп збирається вивести США з міжнародного договору про торгівлю зброєю

      "Було б ідеально очистити весь світ від ядерної зброї… Та все-таки не забувайте про стримувальний паритет, який є гарантом того, що ніхто не проявить божевілля і не зробить якусь жахливу ​​помилку", – пояснив Пєсков.

      Він сказав, що важко сприймати загальні слова лідера США та вимагає конкретики.

      Щодо серйозної ініціативи, то це наразі ніяк оцінювати не можна, тому що немає конкретики,
      – додав прес-секретар Путіна.

      До слова, 26 квітня Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Fox News заявив, що хоче, аби США, Росія та Китай відмовились від ядерної зброї. Він сказав: "Ми хочемо позбутися ядерної зброї, ми всі повинні. Росія повинна позбутися її, Китай повинен позбутися її". ядерна зброя

      Країни, які мають ядерну зброю

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини США Дональд Трамп Ядерна безпека Зброя Китай
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