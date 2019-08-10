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      Трамп зауважив у листі Ким Чен Ина "маленьке вибачення" за пуски ракет

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      Трамп хоче нову зустріч з Ином
      Трамп хоче нову зустріч з Ином / ЕРА

      Кім Чен Ин "трішки вибачився" за випробування ракет малої дальності. Так заявив президент США Дональд Трамп, отримавши та прочитавши листа від лідера КНДР.

      Трамп у Twitter повідомив підписникам, що лідер КНДР "дуже мило написав, що хотів би зустрітися і почати переговори, щойно спільні навчання США і Південної Кореї завершаться.

      Нагадаємо, 30 червня Трамп зустрівся з Кім Чен Ином і вперше ступив на землю КНДР: чим це важливо

      Американський президент розповів, що у довгому листі Кім Чен Ина є і "маленьке вибачення" за випробування ракет малої дальності. Ин начебто пообіцяв, що випробування припиняться одразу по завершенню навчань США та Південної Кореї.

      Із нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином геть невдовзі! Без'ядерна Північна Корея буде однією з найуспішніших країн світу! 
      – наголосив Трамп.

      У квітні 2018 року Пхеньян оголосив про відмову від проведення випробувань ядерної зброї та балістичних ракет "з метою розвитку соціалістичної економіки країни і підвищення рівня життя населення". Попри це КНДР продовжує ракети запускати. Зокрема, лише протягом минулих двох тижнів зафіксували п'ять таких запусків.

      Що відомо про зустрічі Трампа та Кім Чен Ина? Дональд Трамп та Кім Чен Ин вже зустрічалися. Перша зустріч президента США і північнокорейського лідера відбулася 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді лідери двох країн підписали документ, у якому КНДР взяла на себе зобов'язання по денуклеаризації, а США надавали гарантії безпеки.

      У лютому 2019 року під час другої зустрічі політиків у В'єтнамі сторонам не вдалося досягнути поступу на переговорах: КНДР вимагала у США пом'якшення санкцій. Вже у травні КНДР відновила ракетні випробування.

      Раптом 12 червня Трамп повідомив, що Кім Чен Ин надіслав йому листа і запропонував провести нову зустріч. Вона відбулася 30 червня. Цікаво, що під час самої зустрічі Ким Чен Ин говорив, що ідея зустрітися належить саме Трампу.

      Трамп став першим з американських президентів, який ступив на територію КНДР. Та які б домовленості не досягли лідери тоді, КНДР продовжила запускати ракети, обурюючись спільному навчанню США та Південної Кореї. 

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      Теги: Новини США КНДР Ядерна безпека Кім Чен Ин Дональд Трамп
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