Трамп заявив, що КНДР розпочала згортання ядерної програми

Президент США Дональд Трамп заявив, що в КНДР вже розпочалися заходи щодо згортання ядерної програми.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Він заявив, що північнокорейська влада знищує "чотири випробувальних полігону", включаючи полігон для тестування ракетних двигунів.

"Це велика річ – буде повна денуклеаризация, яка вже почалася", – розповів американський президент.

Однак, базована в США група 38 North, яка відслідковує, що відбувається в Північній Кореї, повідомила в кінці минулого тижня, що ніяких ознак будь-якої діяльності з демонтажу Сохе або будь-якого іншого випробувального полігону немає.

Нагадаємо, 12 червня лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали підсумковий документ під час історичної зустрічі в Сінгапурі, що передбачає цілковиту відмову Північної Кореї від ядерної зброї.