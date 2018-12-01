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      Трамп заявив, що не хоче посилювати мита проти Китаю

      61 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп зізнався, що не хоче посилювати введені раніше мита проти Китаю, темпи зростання економіки якого, за його версією, падають.

      Про це повідомило видання "Голос Америки".

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      Трамп вважає, що після введення мит на китайську продукцію Пекін "буде отримувати менше грошей".

      Я можу подвоїти мита, а потім подвоїти їх ще раз... Подивимося, що станеться, але я не хочу цього робити,
      – зазначив глава Білого дому.

      Він в черговий раз заявив, що Китай "не зможе робити те, що допускали попередні президенти" США. Китай в економічному плані "зараз вже не дуже добре справляється у порівнянні з тим, що було раніше".

      "Наша економіка тепер стала набагато більшою, ніж економіка Китаю, багато людей не знають цього. Ми набагато міцніші, і наша економіка набагато могутніша, ніж китайська", – сказав Дональд Трамп.

      Він вважає, що Китай зіштовхнеться з великими труднощами під час погашенні боргу.

      "У них є проблема з боргом, і вони змушені погашати цей борг – це величезна сума грошей, яку вони витрачають. Чи подобається мені це? Напевно, ні, але я також знаю, що це дуже дорого їм обходиться", – зауважив Трамп.

      Глава США розповів, що обговорить питання торгівлі з головою КНР Сі Цзіньпіном під час переговорів на полях саміту G20 в Аргентині. Він закликав лідера КНР змінити політику Китаю в торгівлі.

      Я впевнений, він змінить її. Я думаю, він мій друг і хороша людина, але ви знаєте, у нас невеликий торговий спір,
      – підсумував Трамп.

      Нагадаємо, у вересні США оголосили про введення мит в розмірі 10 відсотків на китайський імпорт вартістю 200 мільярдів доларів, з майбутнього року ставка збільшиться до 25 відсотків.

      До цього, влітку, сторони обмінялися імпортними митами на 50 мільярдів доларів через загострення торгового конфлікту Китай обклав митом майже весь американський імпорт. На початку жовтня стало відомо, що постачання сирої нафти з США в Китай "повністю зупинилися".

      Теги: Новини США Китай G20 Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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