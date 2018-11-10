Трамп жорстко розкритикував пропозицію Макрона створити спільну європейську армію
Президент США Дональд Трамп негативно відреагував на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона створити спільну європейську армію.
Про це Трамп написав у Twitter, коли ввечері 9 листопада прибув до Франції для зустрічі з Макроном.
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Як зазначив Дональд Трамп, Еммануель Макрон "запропонував, щоб Європа розбудувала власне військо для захисту від США, Китаю і Росії".
Дуже образливо. Мабуть, Європа мала б спершу заплатити свою справедливу частку в союзі НАТО, який США субсидують значною мірою,
– йдеться у повідомленні президента США.
Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон закликає європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю і США. Французький президент наголосив, що головною жертвою виходу США з договору про ракети середньої та малої дальності з Росією стане Європа та її безпека. Він також підкреслив, що європейські країни не зможуть захиститися без єдиної армії.