Трамп жорстко розкритикував пропозицію Макрона створити спільну європейську армію

Президент США Дональд Трамп негативно відреагував на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона створити спільну європейську армію.

Про це Трамп написав у Twitter, коли ввечері 9 листопада прибув до Франції для зустрічі з Макроном.

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Як зазначив Дональд Трамп, Еммануель Макрон "запропонував, щоб Європа розбудувала власне військо для захисту від США, Китаю і Росії".

Дуже образливо. Мабуть, Європа мала б спершу заплатити свою справедливу частку в союзі НАТО, який США субсидують значною мірою,

– йдеться у повідомленні президента США.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 листопада 2018 р.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон закликає європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю і США. Французький президент наголосив, що головною жертвою виходу США з договору про ракети середньої та малої дальності з Росією стане Європа та її безпека. Він також підкреслив, що європейські країни не зможуть захиститися без єдиної армії.