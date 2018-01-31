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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Трамп зробив чергову поблажку Путіну, – The New York Times про санкцій проти Росії

18:41, сьогодні 4012 Читать новость на русском
Трамп дає Путіну
Трамп дає Путіну "зелене світло" на руйнування демократії у США / Фото з відкритих джерел

Адміністрація Дональда Трампа 29 січня відмовилася вводити нові санкції проти компаній, які співпрацюють із російським сектором оборони, обґрунтувавши своє рішення тим, що закон і загроза санкцій стали дієвим фактором "стримування" від виконання іншими державами контрактів із Росією на мільярди доларів.

Однак Держдепартамент США не довів ці факти публічно, пише The New York Times.

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Видання вважає, що "нахабним" невиконанням закону "Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій", прийнятому в серпні минулого року, Дональд Трамп фактично "дозволяє Володимиру Путіну продовжувати руйнувати американську демократію".

Можливо, глава Білого дому не лише обдурив Конгрес, а й зробив ще одну поблажку російському президенту, чия спроба посприяти обранню Трампа неодноразово підтверджена розвідкою США, зокрема, директором ЦРУ Майком Помпео,
– NYT.

Адміністрація Трампа проявила зневагу до закону про санкції так званим "кремлівським списком", зіставленим Мінфіном США, йдеться у статті. Так, у доповіді про російських олігархів та чиновників мав би бути детальний опис осіб, у яких є тісні і корумповані зв'язки з Путіним. Натомість, адміністрація опублікувала список із 96 російських мільярдерів, майже цілком скопійований зі статті у Forbes від 2017 року. До того ж, санкції поки не були введені ні до бізнесменів, ні до 114 перерахованих політичних діячів, обурюється видання.

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Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна особи, а це 210 імен, які розділені на чотири категорії: "Президентська адміністрація", "Кабінет міністрів", "Інші високопоставлені політичні лідери" та "Олігархи".

За словами Андерса Ослунда, співавтора санкційного списку, перед його поданням до Конгресу, один із високопосадовців вніс значні зміни у документ.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Володимир Путін Санкції Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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