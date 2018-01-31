Трамп зробив чергову поблажку Путіну, – The New York Times про санкцій проти Росії

Адміністрація Дональда Трампа 29 січня відмовилася вводити нові санкції проти компаній, які співпрацюють із російським сектором оборони, обґрунтувавши своє рішення тим, що закон і загроза санкцій стали дієвим фактором "стримування" від виконання іншими державами контрактів із Росією на мільярди доларів.

Однак Держдепартамент США не довів ці факти публічно, пише The New York Times.

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Видання вважає, що "нахабним" невиконанням закону "Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій", прийнятому в серпні минулого року, Дональд Трамп фактично "дозволяє Володимиру Путіну продовжувати руйнувати американську демократію".

Можливо, глава Білого дому не лише обдурив Конгрес, а й зробив ще одну поблажку російському президенту, чия спроба посприяти обранню Трампа неодноразово підтверджена розвідкою США, зокрема, директором ЦРУ Майком Помпео,

– NYT.

Адміністрація Трампа проявила зневагу до закону про санкції так званим "кремлівським списком", зіставленим Мінфіном США, йдеться у статті. Так, у доповіді про російських олігархів та чиновників мав би бути детальний опис осіб, у яких є тісні і корумповані зв'язки з Путіним. Натомість, адміністрація опублікувала список із 96 російських мільярдерів, майже цілком скопійований зі статті у Forbes від 2017 року. До того ж, санкції поки не були введені ні до бізнесменів, ні до 114 перерахованих політичних діячів, обурюється видання.

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Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна особи, а це 210 імен, які розділені на чотири категорії: "Президентська адміністрація", "Кабінет міністрів", "Інші високопоставлені політичні лідери" та "Олігархи".



За словами Андерса Ослунда, співавтора санкційного списку, перед його поданням до Конгресу, один із високопосадовців вніс значні зміни у документ.