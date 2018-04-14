Трамп зробив гучну заяву про авіаудари по Сирії

Президент США Дональд Трамп прокоментував ракетний удар по Сирії, нанесений Сполученими Штатами, Великою Британією і Францією в ніч на суботу, 14 квітня.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

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Трамп заявив, що "місія виконана", подякувавши при цьому Франції та Великобританії за допомогу.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

"Чудова робота була пророблена минулої ночі. Дякую Франції та Сполученому Королівству за виявлену ними мудрість і міць їх збройних сил. Кращого результату і бути не могло. Місія виконана!" – написав Трамп.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.

Низка країн підтримали дії США, Великобританії і Франції проти режиму Башара Асада. Росія і Іран засудили авіаудари союзників.