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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Трамп зробив гучну заяву про авіаудари по Сирії

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп / Фото з вільних джерел

Президент США Дональд Трамп прокоментував ракетний удар по Сирії, нанесений Сполученими Штатами, Великою Британією і Францією в ніч на суботу, 14 квітня.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

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Трамп заявив, що "місія виконана", подякувавши при цьому Франції та Великобританії за допомогу.

"Чудова робота була пророблена минулої ночі. Дякую Франції та Сполученому Королівству за виявлену ними мудрість і міць їх збройних сил. Кращого результату і бути не могло. Місія виконана!" – написав Трамп.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.

У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.

Низка країн підтримали дії США, Великобританії і Франції проти режиму Башара Асада. Росія і Іран засудили авіаудари союзників.

Теги: Війна у Сирії Новини політики Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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