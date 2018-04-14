Трамп зробив гучну заяву про авіаудари по Сирії
Президент США Дональд Трамп прокоментував ракетний удар по Сирії, нанесений Сполученими Штатами, Великою Британією і Францією в ніч на суботу, 14 квітня.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
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Трамп заявив, що "місія виконана", подякувавши при цьому Франції та Великобританії за допомогу.
"Чудова робота була пророблена минулої ночі. Дякую Франції та Сполученому Королівству за виявлену ними мудрість і міць їх збройних сил. Кращого результату і бути не могло. Місія виконана!" – написав Трамп.
Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.
У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.
Низка країн підтримали дії США, Великобританії і Франції проти режиму Башара Асада. Росія і Іран засудили авіаудари союзників.