Трамп зробив небувалий випад на адресу Путіна, – The Washington Post

Глава Білого дому Дональд Трамп із безпрецедентною рішучістю прокоментував хімічну атаку в Сирії, засудивши дії Башара Асада та пригрозивши главі Кремля Володимиру Путіну "сплатою великої ціни" за підтримку сирійського диктатора.

Примітним є те, що Трамп не просто назвав Путіна "відповідальним" за дії "тварини" в особі сирійського президента Башара Асада, але також заявив, що з місця, де сталася атака із застосуванням хімічної зброї, має бути зняте оточення – рішення, на яке Путін може вплинути, пише The Washington Post.

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Це створює небувалу ситуацію, в якій лідер США закликає главу Кремля зробити щось, причому російський президент потрапив у таке положення, в якому він повинен або виконати побажання Трампа, або ні, йдеться в статті.

Нагадаємо, 8 квітня у Сирії у місті Дума щонайменше 70 людей померли жахливою смертю через хімічну атаку. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. В уряді США наголосили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади.