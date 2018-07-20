Трамп зробив важливу заяву щодо війни на Донбасі на саміті з Путіним: Помпео розповів деталі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі зі своїм колегою з Росії Володимиром Путіним дав зрозуміти йому, що діяльність Кремля на території Донбасу не відповідає російським інтересам.

Про це заявив Державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю "Голосу Америки".

Читайте також: Путін зробив Трампу цікаву пропозицію щодо війни в Україні, – Bloomberg

"Що стосується Гельсінкі, президент Трамп чітко дав зрозуміти Володимирові Путіну, що їхня діяльність на сході України не відповідає інтересам Росії", – заявив чиновник.

За його словами, адміністрація США щодо цього питання "дотримується дуже жорсткої позиції".

Ми надали допомогу українським силам, яку минула адміністрація неодноразово відмовлялася надати. Ми вважаємо, що це створює умови для того, щоб українці провели успішні вибори у 2019 році, і ми дуже сподіваємося, що ситуація вирішиться сама собою. Америка, як і раніше, підтримує бажання українського народу,

– наголосив Помпео.

Окрім того, він зазначив, що вважає неприпустимим використання культових будівель, що належать релігійним меншинам на Донбасі, військовими об'єктами.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера і США залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою.