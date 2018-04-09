Трамп зробив заяву щодо відповіді на хімічну атаку в Сирії

Президент США Дональд Трамп укотре засудив "мерзенну" хімічну атаку в Сирії. За його словами, він наразі вивчає ситуацію та ухвалить рішення щодо подальших дій упродовж найближчих 24-48 годин.

Таку заяву політик зробив під час спілкування з журналістами, передає The Guardian.

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Зокрема, господар Білого дому зазначив, що радиться із військовими щодо цього питання.

Ми не можемо дозволити, щоб і у майбутньому відбувалася така жорстокість. Це було жорстоко та жахливо. Я не маю сумніву, хто за цим усім стоїть. Чи це Росія, чи це Сирія, чи це Іран, або всі вони разом, ми це з'ясуємо, і відповідь отримаємо незабаром. Ми ухвалимо деякі важливі рішення протягом наступних 24-48 годин,

– наголосив він.

Крім того, американський президет висловив стурбованість тим, що такі речі відбуваються, оскільки "мовиться про людяність".

За його словами, район хімічної атаки оточено сирійськими урядовими силами та звідти важко отримати інформацію.

Водночас Трамп зауважив, що варіанти щодо застосування військової сили наразі не розглядаються.

Нагадаємо, 8 квітня у Сирії у місті Дума велика кількість людей померла жахливою смертю через хімічну атаку. Президент США Дональд Трамп своєю чергою заявив, що за цим стоїть президент країни Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку, відтак мають заплатити велику ціну. Крім того, в уряді США наголосили, що Кремль зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади.