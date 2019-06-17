Трамп зустрінеться з Путіним на G-20, і це вдарить по Україні, – US News

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує провести зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном під час саміту "Великої двадцятки" (G-20) в Осаці.

Тим часом у Києві сподівались, що відсутність переговорів з Путіним слугуватиме "стримуванням нової агресії" Росії, символізуючи підтримку України з боку США.

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Своєю заявою про готовність зустрітися з Путіним американський лідер продемонстрував, що він відмовляється від "принципового інструменту" тиску Вашингтона на Москву, розбиваючи таким чином надії "ключових союзників", пише політичний оглядач Пол Шинкман у статті для видання US News.

Восени минулого року Трамп відмінив заплановану раніше зустріч з Путіним на попередньому саміті "Великої двадцятки" в Буенос-Айресі. На думку спостерігачів, це тоді стало американською "відповіддю" на затримання Росією українських моряків у Керченській протоці.

Українські офіційні особи сподівались, що жорстка позиція Трампа щодо формальних зустрічей з російським лідером підкреслює його підтримку України і слугуватиме як стримування нової російської агресії,

– пояснює US News.

Тодішній президент України Петро Порошенко у той час "особливо підкреслював" важливість підтримки Трампом вимог про звільнення українських моряків. Утім, новий президент України Володимир Зеленський зайняв "більш стриману" позицію. Зеленський заявив, що Москва "подасть сигнал" про свою "реальну готовність зупинити конфлікт з Україною", якщо виконає прийняте у травні рішення Трибуналу ООН, за яким Росія має звільнити затриманих моряків, йдеться у статті.

Трамп, президентська кампанія якого є предметом кількох розслідувань щодо можливих зв'язків з Москвою, піддається критиці за те, що не займає більш жорстку позицію стосовно російської агресії,

– нагадує автор.

А запропонований президентом США у березні цього року оборонний бюджет на наступний фінансовий рік передбачає значне скорочення ключового фонду під назвою "Ініціатива із забезпечення європейської безпеки", що був створений його попередником Бараком Обамою для "підтримки європейських союзників у протистоянні російській агресії", підкреслюється у статті.

Конгрес, ймовірно, ще зможе компенсувати запропоновані Трампом скорочення у процесі обговорення бюджету, прогнозує автор. Але врешті-решт саме виконавча гілка американської влади вирішує, яким чином використовувати спрямовані на оборонні потреби кошти, і це викликає деякі побоювання. Наприклад, адміністрація Трампа зараз "не поспішає виконувати рішення конгресу про виділення коштів для поставки летального військового обладнання Україні", пише US News.

Рішення про зустріч з Путіним було прийнято незабаром після того, як Трамп повідомив "про вивід російських військовослужбовців з Венесуели, куди Москва у березні цього року направила військових радників і тонни вантажів для підтримки режиму свого союзника Ніколаса Мадуро", який опинився у складному становищі, йдеться у статті. Однак Росія не підтвердила подібні заяви. А сам Дональд Трамп відмовився відповідати на питання журналістів про виниклі "розбіжності", зазначає автор.

Президента США також запитали, чи будуть присутні співробітники адміністрації на його запланованій зустрічі з Путіним. Попередня розмова двох лідерів пройшла без помічників і без протокольного запису, що є досить "незвичним" для переговорів такого рівня, повідомляється у статті.

Вірогідно, вони будуть присутні через недовіру, яку всі ви проявляєте,

— наводить US News відповідь Трампа.

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