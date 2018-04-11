Трамп звернувся до Росії: "Зупинімо гонку озброєнь?"

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогоднішні стосунки його країни з Росією є найгіршими за всю історію. Тож американський лідер запропонував "зупинити гонку озброєнь".

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Зараз наші стосунки з Росією гірші, ніж буть-коли раніше, навіть за часів "холодної війни". Для цього немає підстав. Наша допомога потрібна економіці Росії, і її дуже легко надати. Нам треба, щоб усі держави працювали разом. Зупинімо гонку озброєнь?", – мовиться у дописі президента США.

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Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

До слова, раніше посол Росії у Лівані Олександр Засипкін заявив, що РФ збиватиме всі ракети США, випущені в Сирії.