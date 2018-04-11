Трамп звернувся до Росії: "Зупинімо гонку озброєнь?"
Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогоднішні стосунки його країни з Росією є найгіршими за всю історію. Тож американський лідер запропонував "зупинити гонку озброєнь".
Про це Трамп написав у своєму Twitter.
"Зараз наші стосунки з Росією гірші, ніж буть-коли раніше, навіть за часів "холодної війни". Для цього немає підстав. Наша допомога потрібна економіці Росії, і її дуже легко надати. Нам треба, щоб усі держави працювали разом. Зупинімо гонку озброєнь?", – мовиться у дописі президента США.
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До слова, раніше посол Росії у Лівані Олександр Засипкін заявив, що РФ збиватиме всі ракети США, випущені в Сирії.
Джерело: 24 Канал
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