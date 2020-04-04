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      Трамп звільнив інспектора з розвідки США, який доповів про скандальну розмову із Зеленським

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      Трамп звільнив Аткінсона / Getty Images

      Президент США звільнив генерального інспектора по розвідці Майкла Аткінсона. Саме він доповів Конгресу про деталі скандальної розмови американського лідера з президентом Володимиром Зеленським.

      Все це призвело до початку процедури імпічменту Трампа, пише CNN. Лідер США заявив, що більше не може довіряти Аткінсону.

      Раніше Зеленський розчарований, що Трамп зволікає із зустріччю

      Майкл Аткінсон піде з посади генерального інспектора по розвідці через 30 днів. Він став останнім з чиновників, кого звільнила адміністрація Трампа через участь в імпічменті.

      Кого Трамп звільнив ще:

      • Олександра Віндмана – колишнього співробітника Ради національної безпеки. Він був ключовим свідком в процесі імпічменту.
      • Гордона Сондленда – посла США в Європейському союзі.

      Голова розвідки палати представників Каліфорнії Адам Шифф заявив, що звільнення було "ще однією кричущою спробою президента знищити незалежність розвідувального співтовариства і нанести удар у відповідь тим, хто наважиться викрити президентські правопорушення".

      Трамп, імпічмент і Зеленський: що відомо про скандал

      Причиною стала телефонна розмова 25 липня 2019 року Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Тоді американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

      Сенат імпічмент Трампа не підтримав, оскільки там більшість республіканців.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Імпічмент Трампа Новини США Дональд Трамп
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