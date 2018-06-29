Трампа не будуть запрошувати на фінал ЧС-2018 у Росію: у Путіна дали пояснення
Президента США Дональда Трампа не будуть спеціально запрошувати на фінал Чемпіонату світу з футболу-2018, адже Москва давно заявила, що рада бачити усіх іноземних лідерів на матчах мундіалю.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РБК".
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У російської влади немає спеціальної задумки запросити президента США Дональда Трампа на фінальний матч Чемпіонату світу з футболу, що проходить в Росії,
– сказав речник Путіна.
За словами Пєскова, для відвідування матчів чемпіонату спеціальних запрошень не потрібно.
Він наголосив, що в Москві з самого початку підкреслили, що будуть раді бачити всіх іноземних лідерів, які хочуть відвідати ЧС-2018.
До слова, 16 липня президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в столиці Фінляндії – Гельсінкі.
Що таке Чемпіонат світу з футболу 2018 року?Турнір пройде у Росії. Стартував він 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року. Матчі приймають 11 міст країни-агресора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранськ, Ростов-на-Дону, Сочі, Казань, Калінінград, Волгоград, Нижній Новгород і Єкатеринбург.
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