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Трампа покидає один із головних радників

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Трампа покидає один із головних радників

Головний економічний радник президента США Гері Кон вирішив покинути адміністрацію. Причиною такого кроку стало те, що ініціатива чинного господаря Білого дому Дональда Трампа щодо підвищення мита на імпорт сталі та алюмінію залишилась на порядку денному, попри рекомендації економістів не робити цього.

Про це повідомляє провідне американське видання The New York Times.

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"Провідний економічний радник президента Трампа Гері Кон заявив у вівторок, 6 березня, що подає у відставку", —підкреслюють журналісти.

До слова у Білому домі відставку Кона, який очолює Національну економічну раду, вважають нелогічною, оскільки не було жодних підстав, які могли би змусити його ухвалити таке рішення.

Однак, як зауважує видання, вже екс-економічний радник Трампа залишає Білий дім після невдалого протистояння плану президента ввести додаткові митні збори на імпорт сталі та алюмінію.

Зауважимо, що минулого тижня Гері Кон попереджав, що піде у відставку, якщо президент не відмовиться від своєї ідеї запровадити підвищені тарифи на імпорт металів.

Вже відреагував на звільнення свого помічника і Дональд Трамп.

"Гері був моїм провідним економічним радником і зробив чудову роботу, щоб скерувати наш порядок денний, допомагаючи забезпечити історичні скорочення податків і реформи та знову запустити нашу економіку", — цитує видання президента США.

Очікується, Кон залишить адміністрацію впродовж ближчих тижнів. Додамо, що це він стане не першим посадовцем вищої ланки, які залишили останнім часом кабінет президента Трампа.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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