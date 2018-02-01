Трампа знову номінували на Нобелівську премію миру

45-й президент США вже втретє поспіль претендуватиме на отримання Нобелівської премії миру.

Про це інформує видання Voice of people.

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У норвезькому Інституті дослідження проблем миру (PRIO) підтвердили, що отримали повідомлення про номінацію Дональда Трампа на отримання Нобелівської премії миру. Проте хто стоїть за висуненням директор Інституту не повідомив.

Однак я не можу говорити про те, хто стоїть за його висуненням. Це конфіденційна інформація. Можу сказати лише, що ініціатива належить американцеві,

– зазначив директор PRIO Хенрік Урдаль.

Щоправда, він підтвердив, що те та сама людина, яка вже висувала Трампа у попередні роки.

Чотири попередники Трампа уже ставали лауреатами Нобелівської премії. За рік на посаді 45-президента США називають найнепопулярнішим главою Білого дому за всю його історію.

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