Трампа знову номінували на Нобелівську премію миру
45-й президент США вже втретє поспіль претендуватиме на отримання Нобелівської премії миру.
Про це інформує видання Voice of people.
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У норвезькому Інституті дослідження проблем миру (PRIO) підтвердили, що отримали повідомлення про номінацію Дональда Трампа на отримання Нобелівської премії миру. Проте хто стоїть за висуненням директор Інституту не повідомив.
Однак я не можу говорити про те, хто стоїть за його висуненням. Це конфіденційна інформація. Можу сказати лише, що ініціатива належить американцеві,
– зазначив директор PRIO Хенрік Урдаль.
Щоправда, він підтвердив, що те та сама людина, яка вже висувала Трампа у попередні роки.
Чотири попередники Трампа уже ставали лауреатами Нобелівської премії. За рік на посаді 45-президента США називають найнепопулярнішим главою Білого дому за всю його історію.
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