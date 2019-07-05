Трампа зобразили злою дитиною: під Білим домом мітингували проти президента США (фото та відео)

Дональд Трамп порушив вікову традицію та влаштував у США військовий парад до національного свята, чим викликав шквал критики. Тому у Вашингтоні небайдужі американці влаштували акцію протесту проти Трампа.

Невдоволені політикою Трампа та зайвою політизацією національного свята активісти провели протест. У небі над галявиною, де зібралися мітингувальники, запустили повітряну кулю у формі Трампа.

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Надувна куля із зображенням Дональда Трампа як сердитої дитини у підгузнику мала аж 6 метрів висоти.

Окрім того, активісти роздавали дитячі повітряні кулі "міні-Трампи".



Фігури з зображенням Трампа на акції протесту

А перед Білим домом, де всього за кілька кварталів Трамп зачитував свою промову про велику Америку, протестувальники спалили американський прапор. Під час цього вони кричали "Америка ніколи не була великою". Їх спробували зупинити прибічники Трампа, тому розпочався конфлікт. В інцидент втрутилася поліція, тому порушників затримали.

Трампа звинувачували у витрачанні державний грошей для параду

Зазначимо, що на військовому параді представили низку сучасного озброєння США, танки "Абрамс", літаки та запустили феєрверки. За словами американського президента, бюджет події був "дуже маленьким". Хоча раніше активісти звинувачували його у витрачанні бюджетних коштів на масштабні гуляння.

"У нас є літаки, у нас є пілоти, до аеропорту – рукою подати. Все, що нам треба, – пальне. У нас є танки та все інше. Феєрверки нам подарували. Чудово!" – написав Трамп.

The cost of our great Salute to America tomorrow will be very little compared to what it is worth. We own the planes, we have the pilots, the airport is right next door (Andrews), all we need is the fuel. We own the tanks and all. Fireworks are donated by two of the greats. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 липня 2019 р.

Що відомо про день незалежності США?День незалежності США — це державне свято Сполучених Штатів Америки, яке відзначається щороку 4 липня (часто так і називається: "Четверте липня") і є вихідним днем. Свято встановлено на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, яка була підписана 4 липня 1776 року.



День незалежності в США асоціюється із салютами, феєрверками, парадами, карнавалами, ярмарками, концертами, бейсболом, сімейними зустрічами, пікніками, барбекю, політичними виступами і церемоніями разом із різноманітними громадськими і приватними подіями на вшанування історії, урядування та американських традицій.