В Одесі під трамвай затягнуло людину: косили траву на рейках – відео 18+

У Суворовському районі в Одесі трамвай наїхав на пішохода. В поліції розповіли, що той переходив дорогу. Однак у мережі повідомили, що потерпілий у цей момент косив траву на рейках.

Це трапилося в селищі Котовського 27 липня приблизно о пів на 11 годину. Потерпілого з під транспорту діставали рятувальники.

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Місце, де трамвай переїхав людину в Одесі / Фото Патрульної поліції та телеграму "7 канал"

Потерпілого госпіталізували

Трамвай рухався вулицею Академіка Заболотного.

Біля зупинки "вулиця Кишинівська" він наїхав на чоловіка.

Туди одразу виїхали правоохоронці та представники екстрених служб.

Після інциденту потерпілого доставили до лікарні.

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У телеграм-каналі "7 каналу" повідомили, що в момент інциденту потерпілий разом із 3 колегами косив траву на колії. Ймовірно, він не почув транспорт, який наближався, бо сильно шумів мотор газонокосилки.

Також припускають, що чоловік не правильно розрахував габарити рюкзака-газонокосилки. Спершу під електротранспорт затягнуло інвентар, а потім і самого працівника.

Коли він вже був під передніми колесами, трамвай зупинився. На одному з відео видно, що в потерпілого практично відірвана одна нога. Який стан госпіталізованого наразі – не повідомляли.

Рятувальники дістають чоловіка, якого затягнув трамвай: дивіться відео телеграму "7 канал" (18+)