Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Що відомо про смерть чоловіка від трамвая

Зазначається, що подія трапилася 31 березня близько 22:30 на вулиці Руській (поблизу площі Ринок).

За попередньою інформацією, під час зупинки трамвая № 1 невідома особа лягла під колеса трамвая, що спричинило несумісні з життям травми,

– вказує міська влада.

На місце події оперативно викликали екстрені служби та слідчо-оперативну групу.

Як зазначають у ЛМР, трамвай рушав від зупинки на Руській в бік площі Ринок в той час, коли з протилежної від зупинки сторони людина опинилася під колесами вагона.

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Особу загиблого чоловіка встановлюють, однак за попередньою інформацією це був чоловік, близько 45 років, без місця постійного проживання.

Львівська міська рада повідомляє, що правоохоронці вивчають записи з камер спостереження, які надало місто, та встановлюють всі обставини інциденту. У тому числі однією з ймовірних версій є самогубство.