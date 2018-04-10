Трамвай Лобановського почав їздити Києвом

Києвом почав курсувати трамвай із зображення відомого українського футбольного тренера Валерія Лобановського. Сталося це в рамках проекту "Видатні українці". До слова, у столиці можна побачити ще 4 подібні трамваї.

Про це у своєму Facebook написав та оприлюднив відповідні фото заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

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"На Борщагівську лінію швидкісного трамваю вийшов черговий тематичний поїзд в рамках проекту "Видатні українці". Цього разу його прикрашено портретом Валерія Лобановського – одного з десяти найкращих тренерів європейського футболу за версією УЄФА, легенди, якою пишається не лише наше місто і країна, але й увесь світ", – зауважив чиновник.

За його словами, загалом швидкісною лінією вже курсують "імениті" трамваї з зображеннями Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анни Київської, яка була першою, та Миколи Амосова, а зараз на черзі – Олександр Довженко.

Також Давтян додав, що "Київпастранс" придбав сучасні трамвайні вагони від польського та українського виробників: 35 PESA Fokstrot і 5 "Електрон T5B64" відповідно.