Трамвай, маршрутка, легковик: центр Києва скувала потрійна ДТП – фото

На вулиці Кирилівській у самому центрі Києва сталася потрійна аварія. Маршрутка врізалася у трамвай, а в неї "вписався" автомобіль. Найімовірніше, водій маршрутки відволікся на телефонну розмову і не помітив трамвая, що проїжджав повз.

Через заблоковану дорогу центр столиці скували затори. На місце події приїхали правоохоронці та медики. Про подію у соцмережах інформує фейсбук-спільнота Kyiv Operative. Дивіться також: Одна з найгірших ДТП в історії Словаччини, загинули 13 осіб: фото та відео Якась транспортна вакханалія відбулася щойно на Кирилівській, 127: водій маршрутки в‘їхав у трамвай, а у маршрутку – водій Lada. Рух вулицею заблоковано, зокрема, – і рух трамваїв,

– мовиться у повідомленні.

Потрійна аварія у Києві/ фото ТСН

Найімовірніше, зіткнення сталося через те, що водій маршрутки розмовляв телефоном/ фото ТСН В результаті аварії постраждав водій легковика. Його доправили до лікарні. На Кирилівській утворився затор. Автомобілі рухаються дуже повільно, бо проїхати можна лише однією смугою. Тролейбуси і трамваї стоять, пасажирам громадського транспорту доводиться йти пішки.