Трамвай, маршрутка, легковик: центр Києва скувала потрійна ДТП – фото
На вулиці Кирилівській у самому центрі Києва сталася потрійна аварія. Маршрутка врізалася у трамвай, а в неї "вписався" автомобіль. Найімовірніше, водій маршрутки відволікся на телефонну розмову і не помітив трамвая, що проїжджав повз.
Через заблоковану дорогу центр столиці скували затори. На місце події приїхали правоохоронці та медики. Про подію у соцмережах інформує фейсбук-спільнота Kyiv Operative.
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Якась транспортна вакханалія відбулася щойно на Кирилівській, 127: водій маршрутки в‘їхав у трамвай, а у маршрутку – водій Lada. Рух вулицею заблоковано, зокрема, – і рух трамваїв,
– мовиться у повідомленні.
Потрійна аварія у Києві/ фото ТСН
Найімовірніше, зіткнення сталося через те, що водій маршрутки розмовляв телефоном/ фото ТСН
В результаті аварії постраждав водій легковика. Його доправили до лікарні.
На Кирилівській утворився затор. Автомобілі рухаються дуже повільно, бо проїхати можна лише однією смугою. Тролейбуси і трамваї стоять, пасажирам громадського транспорту доводиться йти пішки.