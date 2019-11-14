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      Трамвай, маршрутка, легковик: центр Києва скувала потрійна ДТП – фото

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      Потрійна ДТП у Києві
      Потрійна ДТП у Києві / ТСН

      На вулиці Кирилівській у самому центрі Києва сталася потрійна аварія. Маршрутка врізалася у трамвай, а в неї "вписався" автомобіль. Найімовірніше, водій маршрутки відволікся на телефонну розмову і не помітив трамвая, що проїжджав повз.

      Через заблоковану дорогу центр столиці скували затори. На місце події приїхали правоохоронці та медики. Про подію у соцмережах інформує фейсбук-спільнота Kyiv Operative.

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      Якась транспортна вакханалія відбулася щойно на Кирилівській, 127: водій маршрутки в‘їхав у трамвай, а у маршрутку – водій Lada. Рух вулицею заблоковано, зокрема, – і рух трамваїв,
      – мовиться у повідомленні.


      Потрійна аварія у Києві/ фото ТСН


      Найімовірніше, зіткнення сталося через те, що водій маршрутки розмовляв телефоном/ фото ТСН

      В результаті аварії постраждав водій легковика. Його доправили до лікарні. 

      На Кирилівській утворився затор. Автомобілі рухаються дуже повільно, бо проїхати можна лише однією смугою. Тролейбуси і трамваї стоять, пасажирам громадського транспорту доводиться йти пішки.

      blog_ava
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Києва Дороги Аварії та ДТП
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