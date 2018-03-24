Трамвай зійшов з рейок у Києві: є відео

На вулиці Глибочицькій у Києві зійшов з рейок трамвай, де проходять маршрути №14 і 18.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

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За даними очевидців, внаслідок цього рух трамваїв тимчасово зупинили. Наразі немає інформації про потерпілих немає.

До слова, в неділю, 18 березня, в Дарницькому районі Києва на перехресті Харківського шосе і Тростянецької трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая та вантажівки.