Трамвай зійшов з рейок у Києві: є відео
На вулиці Глибочицькій у Києві зійшов з рейок трамвай, де проходять маршрути №14 і 18.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
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За даними очевидців, внаслідок цього рух трамваїв тимчасово зупинили. Наразі немає інформації про потерпілих немає.
До слова, в неділю, 18 березня, в Дарницькому районі Києва на перехресті Харківського шосе і Тростянецької трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая та вантажівки.
Джерело: 24 Канал
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