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      Трансфер Безуса в топ-клуб під загрозою зриву: деталі

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      Роман Безус
      Роман Безус / Photo News

      Перехід українського півзахисника Романа Безуса в "Андерлехт" опинився під загрозою зриву. При цьому причина не в українцю.

      Роман Безус мав перейти у "Антверпен", натомість у "Сент-Трюйден" мали відправитися Вільям Овусу і вінгер Джеффрі Хайреманс. Однак, як розповів спортивний директор "Сент-Трюйдена" Том Ван ден Аббеле виданню Het Laatste Nieuws, перехід поки не узгоджений. І він може не відбутися.

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      "Ми почали переговори зі [спортивним директором "Антверпена"] Лучано Д'Онофріо і на клубному рівні ми були близьким, щоб узгодити обмін Безуса на Овусу та Хайреманса. Залишалося домовитися тільки про розмір заробітної плати Овусу. Однак сторонам так і не вдалося дійти згоди щодо цього питання. Переговори, швидше за все, продовжаться, але ймовірність переходу Безуса в "Антверпен" стала значно меншою", – розповів Ван ден Аббеле.

      Варто зазначити, що у цьому сезоні Безус зіграв в 16 матчах за "Сент-Трюйден", в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.

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      Теги: Спорт Футбол Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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