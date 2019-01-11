Трансфер Безуса в топ-клуб під загрозою зриву: деталі

Перехід українського півзахисника Романа Безуса в "Андерлехт" опинився під загрозою зриву. При цьому причина не в українцю.

Роман Безус мав перейти у "Антверпен", натомість у "Сент-Трюйден" мали відправитися Вільям Овусу і вінгер Джеффрі Хайреманс. Однак, як розповів спортивний директор "Сент-Трюйдена" Том Ван ден Аббеле виданню Het Laatste Nieuws, перехід поки не узгоджений. І він може не відбутися.

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"Ми почали переговори зі [спортивним директором "Антверпена"] Лучано Д'Онофріо і на клубному рівні ми були близьким, щоб узгодити обмін Безуса на Овусу та Хайреманса. Залишалося домовитися тільки про розмір заробітної плати Овусу. Однак сторонам так і не вдалося дійти згоди щодо цього питання. Переговори, швидше за все, продовжаться, але ймовірність переходу Безуса в "Антверпен" стала значно меншою", – розповів Ван ден Аббеле.

Варто зазначити, що у цьому сезоні Безус зіграв в 16 матчах за "Сент-Трюйден", в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.

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