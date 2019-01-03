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      Трансфери українських клубів 2019 року

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      Трансфери футболу зима 2019
      Трансфери УПЛ 2019

      1 січня відкрився трансферний ринок. Українські клуби теж як підсилюють свій склад, так і прощаються з деякими гравцями. Частину з них відпускають вільними агентами, також є й ті, кого вдається продати. А є і такі, в яких закінчився контракт, і вони покидають свій клуб у пошуках нового місця роботи. Про головні трансфери УПЛ – у матеріалі 24 Каналу.

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      Грудень 2018 року

      Ще до початку трансферного вікна деякі клуби офіційно оголосили про трансфери. Зазвичай це були або розірвання угоди з гравцями, або ж повернення їх з оренди. Хоча і були повноцінні переходи.

      "Львів"

      Першим чистку рядів розпочав "Львів". Не встигли команди піти на зимову перерву, як одразу четверо гравців покинули команду.

      Спочатку Олександр Голіков, Юрій Путраш та Василь Білий залишили команду. Керівництво клубу та футболісти розірвали угоди за обопільною згодою сторін. Центрбек Білий та лівий захисник Путраш відіграли за "синьо-золотих левів" цього сезону 5 та 6 ігор відповідно.У флангового захисника Голікова ж найбільша кількість проведених матчів за львівський колектив – 16. Причому Олександр відзначився результативною передачею у домашньому поєдинку з "Олександрією" (2:2).

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      Згодом четвертим гравцем, який покинув команду, став нападник Сергій Петров. Клуб і гравець погодили розрив контракту за угодою сторін.

      "Карпати"

      Саме львівський клуб став одним з найактивніших ще наприкінці 2019 року. Однак це були трансфери, які мало що змінювали в основі команди. Так, Юрія Ткачук, який виступав у Естонії за "Левадію" на правах оренди, став повноцінним гравцем віце-чемпіона країни. В Естонії залишився ще один "карпатівець" – "Німме Калью", який і став чемпіоном країни, скористався правом викупу захисника Андрія Марковича. Натомість ще один гравець, який виступав в Естонії у "Левадії" – Роман Дебелко, поки не знає де продовжить кар'єру. Найкращий нападник естонського чемпіонату (28 голів у 36 матчах) поки повернувся до Львова.

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      Але ще у грудні "Карпати" розірвали угоду з гравцем, який виступав за "левів" у цьому чемпіонаті. Захисник Олег Бородай припинив співпрацю із "зелено-білими": контракт розірвано за взаємною згодою сторін. У сезоні 2018/19 років центральний оборонець провів за львівську команду 12 матчів у чемпіонаті УПЛ та один матч в кубковому протистоянні.

      "Олімпік"

      Розпрощатися з деякими гравцями вирішили і в донецькому клубі. Одразу двоє захисників покинули "Олімпік" – Антон Кравченко та Євген ЗубейкоУгоди з 27-річним і 29-річним футболістами відповідно були розірвані за обопільною згодою. Обидва гравці перейшли в донецьку команду минулого літа.

      Кравченко в поточному сезоні зіграв 15 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол, на рахунку Зубейка – 18 матчів.

      "Зоря"

      Офіційно про трансфер півзахисника "Зорі" Ігоря Харатіна стало відомо ще у грудні 2018 року. Однак на офіційному сайті луганського клубу інформація про це була опублікована вже після відкриття трансферного вікна. Півзахисник перебрався до угорського "Ференцвароша", який тренує інший українець – Сергій Ребров. І саме за "Ференцварош" виступає ще один українець – півзахисник Іван Петряк.

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      Зазначається, що український клуб за свого гравця отримав 600 тисяч євро, а також бонуси (які саме – поки невідомо).

      3 січня 2019 року

      "Карпати"

      І знову найбільшу активність проявили львівські "Карпати". Цього разу їх покинуло одразу двоє гравців. Однак якщо нападник Катріель Санчес повернувся до аргентинського "Тальєрес" після оренди ("зелено-білі" вирішили не викупляти гравця), то півзахисник Крістіан Ербес був проданий у парагвайський "Насьйональ"Вихованець "Боки Хуніорс" Крістіан Ербес став гравцем "Карпат" у лютому 2018-го. За цей час за львівську команду півзахисник зіграв 23 матчі та відзначився одним забитим голом (у ворота "Арсенал-Київ). Сума трансферу не повідомляється.

      Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Олімпік ФК Львів ФК Карпати ФК Зоря УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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