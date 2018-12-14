Трансферні новини "Динамо": продаж Циганкова та Піваріча, непотрібний Буено

Ряд іменнитих футболістів "Динамо" можуть покинути клуб в зимове трансферне вікно.

На Віктора Циганкова претендують як мінімум два італійські клуби, які готові вступити в переговори у січні. За Циганкова "Динамо" хоче отримати 20 мільйонів євро, повідомляє "Футбол 1".

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Також "Динамо" невдоволено грою півзахисника Вітора Буено і більше на нього не розраховує. З цієї причини бразилець, який орендований у "Сантоса" до літа 2020 року, може покинути киян вже у найближче зимове трансферне вікно.

Та ж доля може спіткати і захисників Йосипа Піваріча і Томаша Кадара, проте останнього – тільки в разі гідної пропозиції.

Нагадаємо, "Динамо" програло "Яблонцю" в матчі 6 туру Ліги Європи 2018/19, проте вийшло у плей-офф з першого місця.

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