Транш під ялинку: МВФ розгляне питання виділення фінансової допомоги Україні

Зараз триває засідання Ради директорів МВФ, яка і визначиться з черговим кредитом для України в рамках нової програми співпраці Stand-y.

Директори слухатимуть звіт комісії про те, чи виконали українські можновладці домашнє завдання з впровадження реформ.

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Якщо так, то упродовж 2019 року Україна має отримати фінансову допомогу в загальному обсягу майже 4 мільярди доларів. У Національному банку розраховують, що перший із траншів на 1,5-2 мільярди доларів надійде вже до кінця цього тижня.

Експерти ж кажуть, що без цієї фінансової допомоги, Україні буде важко у наступному році втримувати курс гривні стабільним, а інфляцію – помірною. Адже попереду вибори, виплати з боргів та й про ситуацію на сході теж не варто забувати.

Якщо МВФ таки дасть нам ці гроші, тоді нам буде просто легшее. Тому що у нас немає можливості для виплати у повній мірі боргів. А це буде означати, що курс гривні може бути стабільним. Що ми можемо розраховуватися по боргах . До нас можуть приходити іноземні інвестиції, які, знову ж таки, будуть створювати додаткові робочі місця,

– сказала виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко.

Нагадаємо, 19 жовтня уповноважений персонал МВФ досяг угоди з Україною про нову програму підтримки економічної політики stand-by (SBA). Нова 14-місячна угода передбачає 3,9 мільярда доларів для України, та "послужить основою для економічної політики влади у 2019 році".

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що розгляд нової програми співробітництва з Україною буде можливим після того, як Верховна Рада затвердить державний бюджет на 2019 рік. Бюджет затвердили, тож і з призначенням засідання ради директорів МВФ не забарились.

Попри запровадження воєнного стану, Міжнародний валютний фонд позитивно оцінив перспективи взаємодії з Україною. Так, в інституції заявили про готовність працювати з Києвом за новою програмою Stand-By, а також зазначили, що ключові показники державного бюджету України на 2019 рік відповідають вимогам фонду.